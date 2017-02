Politie Almere Buiten Hout Local Hero

Op de website jong in Almere kon er gestemd worden en uiteindelijk kreeg de politie Almere Buiten Hout de meeste stemmen voor de onderscheiding. In de finale moesten zij het opnemen tegen onder andere producer CMC$, hitjesmachine KASPER, alleskunner Olmo van Kranen, oud-Stadsrapper Contrast, broedplaats BG-22-24, kunstschaatsster en wereldster Niki Wories en YouTuber Paul Goudsmit. De onderscheiding Local Hero is in het leven geroepen om mensen of groepen uit Almere in het zonnetje te zetten.

Sociale media

De politie Almere Buiten Hout is onder andere erg actief op sociale media om de burgers van Almere een kijkje te laten nemen achter de schermen van de politie. Zo worden er items met tips en bijzondere gebeurtenissen geplaatst op Facebook. Ook zijn er regelmatig volgdiensten en vragenuurtjes. Daarnaast brengt Jan-Willem, agent bij de politie Almere Hout, bijna wekelijks een vlog over het werk van de politie.

Meet and Greet

Om de burgers nog beter te informeren over het werk van de politie, organiseerde de politie Almere Buiten Hout december vorig jaar een Meet and Greet. Naast de politie waren ook ander hulpverleners van de partij zodat er genoeg te zien en te doen was voor jong en oud. De volgende Meet and Greet staat al weer op de planning. Op 6 mei 2017 zal het evenement voor de tweede keer worden georganiseerd. Hou de Facebookpagina van de Local Hero's in de gaten.