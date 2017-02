Doden door ongevallen in Zeeland

Bij twee verschillende verkeersongevallen in de provincie Zeeland zijn zaterdagavond twee personen om het leven gekomen. Teven raakte enkele personen gewond.

Bij twee verkeersongevallen in de provincie Zeeland zijn zaterdagavond twee personen om het leven gekomen bij twee verschillende ongevallen. Teven raakte enkel personen zwaar gewond.

Wolphaartsdijk

Een 19-jarige man uit Zierikzee is zaterdagavond 11 februari om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Het ongeval vond plaats kort voor middernacht aan de Planketent (N668). De auto is vermoedelijk door nog onbekende oorzaak gaan tollen en raakte daarbij een tegemoetkomende auto. De auto kwam vervolgens beneden aan de dijk tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De twee inzittenden van de andere auto zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Zuiddorpe

Niet veel later vond er een verkeersongeval in Zuiddorpe. Hierbij is een 39-jarige man uit Terneuzen overleden en raakten drie personen zwaargewond.

De auto met daarin het viertal is door nog onbekende oorzaak rond 23:55 uur op de Provinciale weg tegen een boom gereden. De 39-jarige inzittende is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De drie slachtoffers, een man en twee vrouwen, zijn overgebracht naar ziekenhuizen in België.

Verkeersongevallenanalisten hebben op beide plaatsen onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.