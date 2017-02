Dronken meisje (14) op alcoholvrij feestje

Beveiliging en politie hebben zaterdagavond de handen vol gehad aan een meisje van 14 die dronken was in Breda. Ze is aangehouden.

Op zaterdag 10 februari 2017 om 23.00 uur kwam er bij het operationeel centrum een melding binnen van een agressief meisje bij een sportvereniging aan de Nieuwe Inslag. De agenten hoorden het verhaal aan van een beveiligingsmedewerker. Er was een alcoholvrij feestje aan de gang. Maar in ieder geval had één van de gasten, een 14-jarige meisje uit Breda, toch alcohol gedronken. Dat maakte haar erg agressief. Ze had de beveiliger geschopt en er was geen land met haar te bezeilen. Het meisje was ook erg agressief tegen de agenten die haar toen hebben aangehouden voor baldadigheid en openbare dronkenschap. Bij haar aanhouding probeerde het meisje de agenten te schoppen. De moeder van het meisje is op de hoogte gebracht.