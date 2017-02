Beschonken automobilist slaat over de kop in Emmen

In de nacht van zaterdag op zondag is een 37-jarige automobilist uit Ter Apel op de N391 met zijn auto over de kop geslagen.

Ter plekke werd bij de man een blaastest afgenomen, de man bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Na het eenzijdige verkeersongeluk werd de man vervolgens ter controle overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft bij de man een bloedproef laten afnemen om te onderzoeken hoeveel alcohol de man had gedronken. Na onderzoek bleek dat de man vanuit de richting Emmen reed en een tijdelijke rotonde had gemist en over een bult zand was gereden. De auto ging daardoor slingeren en sloeg vervolgens over de kop. De politie heeft de zaak in onderzoek.