ChristenUnie komt op voor lokale aannemers aardbevingsgebied

Lokale aannemers hebben Volgens de ChristenUnie geen eerlijke toegang tot de werkzaamheden in het aardbevingsgebied. Het werk in de regio is voor de lokale aannemers nagenoeg stil komen te liggen. Ook worden de wensen van gedupeerde bewoners als zij een voorkeur hebben voor een specifieke lokale aannemer genegeerd door het Centrum Veilig Wonen. De ChristenUnie vindt dat er een einde moet komen aan deze praktijken.

De ChristenUnie heeft het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de werkwijze bij het CVW en of dit wel past binnen de regels van de wet. Het lijkt er in de praktijk op dat de toegang tot de markt voor de lokale aannemers steeds verder wordt beperkt.

Kandidaat-Kamerlid en fractievoorzitter in de Groningse Staten, Stieneke van der Graaf: ‘Het wordt voor de lokale aannemers steeds moeilijker gemaakt. Ze moeten van het CVW verplicht extra cursussen volgen waarvoor ze grof moeten betalen. Vervolgens krijgen ze geen klussen toebedeeld en verliezen mensen hun baan. Een van de aannemers uit het gebied gaf aan dat hij zeven mensen in dienst heeft maar afgelopen week twee mensen weg heeft moeten sturen omdat er niet meer genoeg werk ligt. Die regels gelden niet in andere delen van het land, ik wil graag weten of dit zomaar kan.’

Ook worden de wensen van gedupeerde bewoners compleet genegeerd. Van der Graaf: ‘Op dit moment is het versterken van woningen volledig afhankelijk van het CVW en hebben bewoners nauwelijks iets te zeggen over hun eigen huis. Dat is onacceptabel. Bewoners moeten centraal staan bij de versterking van hun eigen huis. Zij moeten zelf kunnen kiezen welke aannemer zij dat werk toevertrouwen. Zo kan het werk ook weer terecht komen bij de lokale aannemers, zoals was beloofd door de minister en het CVW.’