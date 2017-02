Sneeuwvrij dak brent politie op spoor van hennepkwekerij

In Katwijk (NB) heeft zaterdagmiddag een sneeuwvrij dak een hennepkwekerij verraden. Het viel surveillerende agenten op dat er op het dak van de woning geen sneeuw lag, terwijl daar bij woningen in de omgeving wel sprake van was.