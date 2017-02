Politie lost waarschuwingsschoten na klemrijden vrouw op A4

Een 28- jarige automobiliste uit Zaandam is zondagmiddag rond 14.30 uur aangehouden op de A4 bij afslag Zoeterwoude. De politie kreeg een melding dat een automobiliste een aanrijding had veroorzaakt op de A4 net voorbij de afslag Sloten, bij Amsterdam. Eerder waren al meldingen binnen gekomen van vreemd rijgedrag.

Vlakbij Schiphol kreeg de vrouw meerdere keren een stopteken van de politie. Hier reageerde zij echter niet op. Bij Roelofarendsveen raakte de vrouw een auto op de linkerrijbaan. Deze auto kwam hierdoor op zijn kant op de vluchtstrook aan de rechterkant terecht. De bestuurster van deze auto moest uit haar voertuig worden bevrijd en is met nekletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto van de 28-jarige bestuurster raakte door de aanrijding bij Roelofarendsveen dusdanig beschadigd dat zij niet hard meer kon rijden en bij de afslag Zoeterwoude tegen de vangrail belandde. Zij werd klemgereden door de politie, maar vluchtte de auto uit en rende de snelweg op. Een agent loste hierop twee waarschuwingsschoten. De 28-jarige vrouw kon hierma worden aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau in Hoofddorp. Ze bleek psychisch erg in de war te zijn.