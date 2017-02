Zware statements tijdens de Canal Parade 2017

Het thema ‘This is My Pride’ van Pride Amsterdam 2017, roept bij de deelnemende organisaties strijdbare reacties op. Dat bleek vanavond in een overvolle Sugar Factory, tijdens de zogenoemde kick-off party van stichting Amsterdam Gay Pride. Veel deelnemers grijpen het thema aan om vooral de ‘zware onderwerpen’ tijdens de beroemde botenparade bespreekbaar te maken. De statements zijn met onder andere een Iraanse boot en een Zelfmoordpreventieboot zwaarder dan ooit.

'Toeschouwers aan de kade zullen in augustus dan ook regelmatig met de neus op de feiten gedrukt worden”, aldus directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride. “Ons festival is al jarenlang een festival met inhoud, maar dit jaar vaart er een aantal boten mee die meer dan ooit geen ‘gemakkelijke thema’s’ gaan aansnijden. Deze boten geven in onze ogen wel het belang van het jaarlijks organiseren van een Pride weerzinwekkend goed weer.”

Pride Amsterdam 2017 vindt plaats van zaterdag 29 juli tot en met zondag 6 augustus. Het thema van het negen dagen durende festival dit jaar is: ‘This Is My Pride’. De vrijheid om te leven zoals je wilt en de ‘LHBTI-community’ staan centraal. “Dit jaar gaan we met het thema terug naar de kern van ons ontstaan”, stelt Spee. “We staan stil bij wat we wel en niet hebben bereikt, maar kijken ook vooruit naar de toekomst.”

Iraanse boot

Voor het eerst vaart een Iraanse boot mee. De organisatie Zamaneh Media wil met haar boot een statement maken tegen de galg die in Iran gebruikt wordt om LHBT’s mee op te hangen. De organisatie, die inwoners in Iran voorziet van nieuws die niet door de overheid gecontroleerd worden, opereert vanuit Nederland. Nog niet eerder voer er een boot mee die prominent aandacht vraagt voor de kritische situatie van seksuele minderheden in Iran. De situatie van de LHBT-gemeenschap is dusdanig schrijnend dat veel mensen zich genoodzaakt zien te vluchten. Homoseksualiteit is verboden en er staan straffen op als gevangenschap, mishandeling (zweepslagen). Daarnaast wordt in Iran de doodstraf voor homoseksualiteit uitgevoerd.

Zelfmoordpreventieboot

Het aantal zelfmoordpogingen in Nederland ligt bij LHBTI’s vierenhalf keer zo hoog als onder heteroseksuele jongeren. Ook onder volwassen homo’s, lesbische vrouwen en biseksuelen ligt het suïcidecijfer hoger dan bij anderen volwassenen. Reden genoeg voor organisatie Astare om mee te varen en het taboe omtrent zelfmoord te doorbreken. De boot richt zich op het grote publiek en in het bijzonder op de LHBTI-gemeenschap. In Nederland sterven jaarlijks ruim 1800 mensen aan zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie is onlangs gestart met de landelijke campagne: De vraag van je leven. De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. De boodschappen aan boord zijn krachtig, confronterend en hoopvol tegelijk. Het zal bezoekers aan de kant een moment geven van nadenken.

Bi-Boot

Voor de eerste keer tijdens de botenparade vaart ook een zogenoemde Bi-Boot mee. Een boot om op een positieve manier aandacht te vragen voor biseksuelen. Volgens de organisatie is deze doelgroep normaal gesproken amper zichtbaar. Veel biseksuelen krijgen van zowel heteroseksuelen als homoseksuelen niet de erkenning voor hun seksuele identiteit als bestaand of ervaren twijfel naar de authenticiteit ervan. Deze ervaring wordt door vrijwel alle biseksuelen gedeeld. Dit leidt vaak tot zichzelf niet kunnen plaatsen, een lager welbevinden en het maakt de eigen seksuele identiteit beladen. Naast de ervaren sociale afwijzing lopen biseksuelen substantieel meer kans op (psychische) gezondheidsproblemen en moeilijkheden op het werk als ook met het zoeken ernaar.

Andere bijzondere boten zijn:

Donald Trumpboten. Twee boten met een boodschap aan de nieuwe Amerikaanse president: Torn niet aan de rechten van de LHBTI’s en respect deze. En de boot ‘Make America Gay Again’, waarbij de organisatie aangeeft bezorgd te zijn over Amerikaanse LHBTI’s en hun vrije toekomst.



De ambulanceboot. Het ambulancepersoneel geeft hiermee aan dat tolerantie en acceptatie ook bij hen onder druk staat en dat daar blijvend aandacht voor nodig is.



De vluchtelingenboot. Aan boord deelnemers uit Syrie, Irak, Iran, Afghanistan, Ruwanda, Uganda en de Palestijnse gebieden.



En verder boten van het Nederlandse Rode Kruis, dat dit jaar 150 jaar bestaat. Een rugbyboot van ARC Amsterdam Lowlanders, vanwege het wereldkampioenschap Rugby Amsterdam 2018. En een boot van Scouting Nederland om als grootste jeugd en jongeren organisatie van ons land bij te dragen aan een maatschappelijk statement.