Scooterrijder gewond na aanrijding in Vlaardingen

Een scooterrijder is maandagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Schiedamsedijk in Vlaardingen.

Het ongeluk gebeurde op het verkeersknoppunt Vijfsluizen bij de oprit van de A4 naar de Beneluxtunnel. Er werden twee ambulances met spoed ter plaatse gestuurd voor het slachtoffer. Door het ongeval ontstond er een flinke verkeerschaos vanuit Schiedam en Vlaardingen. Toen het ongeval plaatsvond waren de stoplichten op deze drukke kruising niet in werking. Een passerend bedrijf met verkeersregelaars stopte en gingen spontaan het verkeer regelen. Tevens kwam er een ander bedrijf ter plaatse om de stoplichten weer in werking te stellen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.