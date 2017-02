'D66 en PvdA willen meer geld voor onderwijs'

Dat extra geld zou volgens de PvdA moeten worden gebruikt om de salarissen van de docenten te verhogen en voor de inzet van extra leraren om de werkdruk omlaag te brengen. De PvdA wil ook extra geld in een investeringbank stoppen om te investeren in innovatie. D66 wil dat er geld wordt vrijgemaakt om de klassen te verkleinen, voor het ondersteunen van kinderen met een leerachterstand en voor het aanstellen van een conciërge op een basisschool. Ook vindt de partij dat het werk van leraren aantrekkelijker moet worden en dat ze minder tijd kwijt moeten zijn aan administratief werk en meer aandacht kunnen besteden aan de kwaliteit van hun lessen. D66 wil hiervoor al 1 miljard euro uittrekken, zo zegt lijsttrekker Alexander Pechtold maandag in het Algemeen Dagblad.

Financiële doorrekening partijprogramma's

In totaal wil D66 4,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verbetering van het onderwijs. De PvdA komt uit op een bedrag van zo'n 2,5 miljard euro voor onderwijs en 2,5 miljard voor de investeringsbank om innovatie en wetenschap een extra impuls te geven. in de verkiezingsprogramma's van beide partijen stond al het voornemen om extra te investeren in het onderwijs, alleen werden daarin nog geen bedragen genoemd. Aanstaande donderdag publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de financiële doorrekening van de partijprogramma's en daarin staan die cijfers wel.