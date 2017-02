Brandweer moet hakken en breken bij schoorsteenbrand in Boxtel

De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan de Liempdseweg in Boxtel.

De brand woedde niet alleen in het schoorsteenkanaal maar ook in de om manteling waar men niet zonder hak- en breekwerk bij kon. Naast een blusvoertuig kwam ook een hoogwerker ter plaatse om het schoorsteenkanaal schoon te vegen met een zogeheten ramoneur. Door de breekwerkzaamheden liep de woning aanzienlijke schade op. Bij de brand raakte niemand gewond. Stichting Salvage is in kennis gesteld om namens de brandverzekeraar de nodige maatregelen te nemen.