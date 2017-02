Fransman met kostbare gestolen auto aangehouden

Agenten controleerden op zondag 12 februari rond 22.45 uur de bestuurder van het voertuig aan de Antwerpsestraatweg. De man zette het plots op een lopen. Een aantal dienders zetten vervolgens te voet de achtervolging in. De verdachte is uiteindelijk aangehouden op de Pater Kustersstraat. Na onderzoek bleek dat het voertuig vermoedelijk in Frankrijk was gestolen. Het gaat om een Audi A8 met een waarde van rond de 100.000 euro. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek, de auto is in beslag genomen.