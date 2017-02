Ernstig ongeval kost bestuurder 45-kilometerauto het leven

Bij een frontale botsing in Breukelen tussen een bestelbus met aanhangwagen en een 45-kilometerauto is de bestuurder van de 45-kilometerauto om het leven gekomen.

De botsing vond plaats op de Straatweg. Op de aanhanger van de bestelbus stond een shovel. Zowel de aanhanger als de shovel zijn in de tuin van een woning beland. Dit meldt RTV Utrecht.

Volgens de lokale omroep is de bestelbus inmiddels geborgen met behulp van een grote kraanwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten. De politie is een onderzoek gestart. De afsluiting kan enige tijd duren.