Nederlandse oorlogswrakken Javazee inderdaad geborgen

Er is inderdaad sprake geweest in de Javazee van bergingsoperaties van Nederlandse marineschepen. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. De eerste resultaten van de het gezamenlijk Nederlands-Indonesische onderzoek naar drie verdwenen Nederlandse marineschepen hebben dit bevestigd.

'Experts van beide landen hebben de beschikbare gegevens geanalyseerd en hebben geconcludeerd dat het duikteam van het Karel Doorman Fonds op de juiste locatie heeft gezocht en dat bevestigd kan worden dat er sprake is geweest van bergingsoperaties', aldus het ministerie.

Aanvullende informatie vergaren

Deze bevindingen zijn maandag aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), die sinds zondag een bezoek brengt aan Indonesië. In het rapport adviseren de onderzoekers verder dat op termijn gezamenlijk onderzoek op de locaties van de verdwenen schepen nodig zal zijn om aanvullend informatie te vergaren.

Memorandum of Understanding

Verder zijn Nederland en Indonesië in een Memorandum of Understanding overeengekomen om in de toekomst nauwer te zullen samenwerken door onder meer beschikbare informatie en kennis te delen om zo cultureel maritiem erfgoed gezamenlijk te beschermen.

Deze vervolgactiviteiten passen binnen de afspraken die minister-president Rutte met Indonesië had gemaakt tijdens zijn bezoek eind vorig jaar aan het land. Toen is ook overeengekomen dat er naast het vaststellen van de vermissing ook gezamenlijk zal worden onderzocht wat er gebeurd kan zijn en dat Nederland en Indonesië samenwerking zullen opzoeken in het toekomstige beheer van het maritieme erfgoed.

Slag in de Javazee 1942

De manier waarop de verificatie tot stand is gekomen, in goede samenwerking met de Indonesische autoriteiten, geeft Nederland vertrouwen in een succesvolle voortgang van het onderzoek. De drie marineschepen, Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer, vergingen tijdens de Slag in de Javazee op 27 februari 1942.

Zeemansgraf

Daarbij vonden 915 militairen, onder wie ruim 200 Indisch-Nederlandse militairen, een zeemansgraf. Een internationaal duikteam van het Karel Doorman Fonds constateerde de verdwijning eind vorig jaar. Het team was bezig met een expeditie met het oog op de 75e herdenking van de Slag in de Javazee dit jaar.