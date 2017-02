Lichaam van een man in de Maas aangetroffen

De politie in Maastricht kreeg maandagochtend rond 7.00 uur een melding van een passant dat er in de Maas ter hoogte van cement- en mortelfabriek ENCI een persoon in het water dreef. Dit meldt de politie maandagmiddag.

'Het lichaam werd uit het water gehaald en de politie is gestart met het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. Ook de doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend', aldus de politie.

Enkele dagen in water

Vermoedelijk heeft de man enkele dagen in het water gelegen. Er wordt onderzoek verricht naar de doodsoorzaak en naar de identiteit van de man. Op dit moment is nog niet duidelijk of de man al dan niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Met de politieboot werd de oever van de Maas afgezocht naar mogelijke aanwijzingen. Dit onderzoek heeft geen aanknopingspunten opgeleverd.