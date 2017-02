Politie onderzoek vondst dode in woning Nieuwegein

Donderdagmiddag 9 februari werd het dode lichaam van een 25-jarige man uit Utrecht aangetroffen in een woning aan de Zandwal. dit meldt de politie maandag.

Via keukenraam

Die middag kwam er rond 16.30 uur een 112-melding binnen bij de politiemeldkamer. Meerdere politieagenten spoedden zich naar de woning aan de Zandwal. Omdat men niet snel via de voordeur de woning in kon komen, klommen agenten via het keukenraam naar binnen.

Dode in woning aangetroffen

In de woning troffen zij het lichaam aan van een 25-jarige man uit Utrecht. Direct werd er een rechercheonderzoek gestart en specialisten van Forensische Opsporing voerden een sporenonderzoek uit in de woning.

Geen misdrijf

Later die week werd er sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Uit onderzoek is vooralsnog gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.