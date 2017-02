Agenten niet vervolgd voor geweld tegen anti-Zwarte Piet-demonstrant

De politieagenten die tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam geweld gebruikten bij de arrestatie van een demonstrant worden daar niet voor vervolgd. Het Openbaar Ministerie is van mening dat de agenten proportioneel gehandeld hebben in reactie op het verzet tijdens de arrestatie van de demonstrant.

12 november 2016 bevond een groep demonstranten van “Kick out zwarte Piet” zich in Rotterdam. Op dat moment gold er in Rotterdam een noodbevel, aangezien een groot deel van de politie zich in Maassluis bevond en daardoor de veiligheid van publiek en demonstranten niet kon worden gewaarborgd. Toen duidelijk werd dat de betogers zich naar de Rotterdamse Sinterklaasintocht wilden begeven is de groep aangehouden voor overtredingvan het noodbevel.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat de toepassing van geweld rechtmatig is geweest. Door het verzet van de demonstrant na zijn aanhouding en het negeren van bevelen van de politie was het noodzakelijk dat de politie geweld gebruikte ter uitvoering van haar politietaak.