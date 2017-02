ACM: 'Mondelinge abonnementen op kortingssites zijn niet geldig'

Consumenten hoeven bij alleen een mondeling via de telefoon afgesloten abonnement via online kortingsdiensten niet te betalen. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag.

De ACM ontvangt via ConsuWijzer opvallend veel meldingen over agressieve telefonische verkoop van abonnementen op online kortingsdiensten. Omdat de ACM ziet dat steeds nieuwe bedrijven deze praktijk toepassen waarschuwt zij consumenten.

'Consumenten hoeven niet te betalen als het abonnement telefonisch is afgesloten. Pas nadat de consument schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod is er sprake is van een geldige overeenkomst', aldus de ACM.

'Niet betalen'

De ACM ziet dat de bedrijven die deze diensten aanbieden consumenten onder druk zetten om wel te betalen. Door niet te betalen dragen consumenten bij aan het stoppen van deze ongewenste praktijken.