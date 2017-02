Transavia sluit uitvalsbasis in München en zet in op thuisbasis

Het avontuur van Transavia in Duitsland is uitgelopen op een financieel debacle. Het lukte volgens de prijsvechter niet om voldoende lokaal personeel aan te trekken, waardoor er steeds Nederlandse crews ingevlogen moesten worden. Eind oktober van dit jaar zal de laatste vlucht vanaf München vertrekken.

Groei in eigen land

Transavia zet nu verder in op een doorgroei in Nederland. Jean-Marc Janaillac, CEO van AIR FRANCE KLM gaf aan: “Binnen de nieuwe AIR FRANCE KLM-strategie ‘Trust Together’, de prioriteit van Transavia ligt in het verder ontwikkelen van haar beide thuismarkten, Nederland en Frankrijk. Het beëindigen van de basis in München maakt onderdeel uit van deze strategie.”

Pieter Elbers, CEO van KLM: “Door de krachten van KLM en Transavia te bundelen zullen we een nóg stevigere positie kunnen innemen in de Nederlandse markt. Het stelt Transavia ook in staat haar middelen zo in te zetten dat deze verandering versneld kan worden doorgevoerd. Samen hebben we al 25 nieuwe bestemmingen voor de zomerdienstregeling van 2017 aangekondigd. Zo bieden we met beide maatschappijen samen nu al meer dan 280 routes aan in Europa.”

De prijsvechter verwacht dat stations in Amsterdam en Rotterdam in 2017 met 10% zullen groeien, terwijl Eindhoven dit jaar naar verwachting een groei zal meemaken van 20%.

Of de transitie in de toekomst banen gaat kosten is niet bekend.