Herman Kaiser legt zijn functie als burgemeester van Arnhem neer om 'zenuwbaan'

Medio 2016 moest burgemeester Kaiser zich wegens heupklachten als gevolg van een zenuwbeknelling ziek melden. Sindsdien werkte hij aan zijn herstel. In september bleken deze klachten echter verstrekkender te zijn. Nader onderzoek maakte duidelijk dat ze het gevolg zijn van een zenuwbeschadiging. De daarmee verband houdende klachten zijn van dien aard dat de bedrijfsarts het op grond van zijn medische bevindingen niet raadzaam acht dat de burgemeester terugkeert in zijn functie als burgemeester van Arnhem.

Burgemeester Kaiser: "Ik heb de afgelopen jaren met veel inspiratie in en voor Arnhem gewerkt. Arnhem is een boeiende en uitdagende stad om voor te werken en in te wonen. De contacten met de Arnhemmers, ook de laatste maanden, zijn altijd erg mooi. Het is steeds mijn streven geweest mijn werkzaamheden te kunnen hervatten en de klus af te maken. Deze uitkomst heb ik dan ook met veel teleurstelling vernomen. De realiteit gebiedt mij echter de feiten onder ogen te zien. Ik zal me altijd met de stad en haar inwoners verbonden voelen."

Kaiser (62) is sinds 2013 burgemeester van Arnhem. Hiervoor was hij onder andere burgemeester van Doetinchem, Roermond en Margraten.