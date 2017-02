Politie waarschuwt ouderen in campagne voor babbeltrucs aan de deur

Reden tot actie

Met de campagne willen we ouderen en hun omgeving wijzen op de kwetsbare positie van ouderen en ze leren voorkomen slachtoffer te worden. Bij babbeltrucs zijn in de meeste gevallen ouderen het doelwit. Het vertrouwen van de slachtoffers wordt geschaad en dat heeft veel impact.

Als er geweld wordt gebruikt en de babbeltruc bijvoorbeeld uitmondt in een woningoverval, zijn de psychologische effecten nog groter. Vaak komt er ook schaamte bij kijken. Dat maakt dat niet alle slachtoffers aangifte durven te doen. Reden genoeg om in actie te komen.

Ook voor de omgeving

Het is van groot belang dat we ouderen voorlichten zodat zij kunnen doen wat binnen hun mogelijkheid ligt om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. De campagne is erop gericht ze daarbij te helpen. Daarnaast richt de campagne zich op mensen in de naaste omgeving van senioren. Het is ook aan buren, kinderen, of verzorgers om ouderen te helpen weerbaarder te maken tegen babbeltrucs.

Van flyer tot omroep Max

Alle social media kanalen van de politie Rotterdam worden ingezet om het onderwerp babbeltrucs te belichten. Er zijn informatiepakketten ontwikkeld, die worden uitgedeeld door wijkagenten.

Ook met folders en posters wordt aandacht getrokken en zowel op televisie als in kranten en tijdschriften komt preventie van babbeltrucs aan bod. Zoals vandaag live bij Tijd voor Max om 17.10 uur NPO 1. Kijk het terug via uitzending gemist.

Alles draait om voordeur

Ken je de mensen niet aan de deur?

Verwacht je niemand?

Komen ze op een onverwacht tijdstip?

Willen ze naar binnen met een apart verhaal?

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen!