FIOD valt binnen bij Stichting Islamitisch Centrum, Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care

In een onderzoek naar witwassen doorzoeken de politie en de FIOD, onder leiding van het OM, op dinsdag 14 februari een aantal locaties in Zuid-Limburg. Dit gebeurt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar twee stichtingen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van gelden.