Vrouw komt om het leven bij eenzijdig ongeval in Zeeland

Het ongeval is omstreeks 23.00 uur gebeurd. Vermoedelijk is het slachtoffer met haar voertuig in de berm terechtgekomen. Het ziet er naar uit dat de vrouw met een stuurcorrectie heeft geprobeerd om haar voertuig weer terug op de weg te krijgen. In plaats van weer op de rijbaan te komen is de auto doorgeschoten en aan de andere kant van de weg in de sloot beland. Door de klap is de auto weer de kant opgekomen en is de bestuurster uit haar auto geslingerd. Opgeroepen hulpverleningsdiensten konden niets meer voor haar betekenen. Verkeersongevalanalisten (VOA) hebben enkele uren sporenonderzoek gedaan om de toedracht te achterhalen. Daarna is de weg weer vrijgegeven voor verkeer het het voertuig weggesleept.