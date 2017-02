Boze man steekt tuinplanten buren in brand

De politie hield maandagmiddag een man aan bij zijn woning in Veghel. Hij wordt verdacht van het in brand steken van planten en struiken in de voortuin van de buren. De verdachte vertoonde verward gedrag.

Bij de politie kwam een melding binnen dat een bewoner van een huis aan het Spoorven in Veghel zich verward gedroeg en tegen een raam bij de buren aan het slaan was. Ook zou de man met een jerrycan vloeistof in de voortuin van de buren en in zijn eigen tuin hebben verspreid. Toen de gewaarschuwde agenten ter plaatse kwamen zagen zij planten en struiken in de tuin van de buren branden. Hierop is de verdachte man bij zijn woning aangehouden. Niemand raakte gewond. Hij zit vast voor verder onderzoek. Ook wordt de hulpverlening ingeschakeld voor de verdachte.