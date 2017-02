Bodegraven komt met een verkeerslicht op de stoep

De gemeente Bodegraven komt met een verkeerslicht op de stoep. Daarmee willen ze voetgangers die in gedachten zijn verzonken of op hun smartphone zitten te kijken extra te waarschuwen.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het bedrijf HIG zijn een pilotproject gestart met een zogenaamde ‘+Lichtlijn’ (lees: plus-lichtlijn). Deze lichtlijn is aangebracht in het straatwerk bij de verkeerslichten op het kruispunt Goudseweg/ Vrije Nesse in Bodegraven.

De +Lichtlijn bestaat uit een met LED verlichte strip die is gekoppeld aan de verkeerslichten. De lijn licht rood of groen op, waarmee extra veiligheid aan de verkeersregelinstallatie wordt toegevoegd. Bij het gebruik van een smartphone wordt altijd omlaag gekeken. Het doel van de +Lichtlijn is dat deze bijdraagt aan betere veiligheid voor overstekende verkeersdeelnemers.

Wethouder Kees Oskam:

“Bij deelname aan het verkeer laten mensen zich steeds vaker afleiden door de smartphone. De aantrekkingskracht van social media, games, WhatsApp en muziek is groot en gaat ten koste van aandacht voor het verkeer. Als overheid kunnen we deze trend waarschijnlijk niet gemakkelijk keren, maar we willen er wel op anticiperen.”

Eerst nog in voetpad

De +Lichtlijn is een proefopstelling. Daarom hebben de twee organisaties nu eerst gekozen voor het aanbrengen van de lichtlijnen in een voetpad. In een latere fase worden mogelijk ook de fietspaden van de oplossing voorzien. De +Lichtlijn is ontwikkeld en geplaatst door het Bodegraafse bedrijf HIG Traffic Systems. De intentie van HIG is om het product ook aan te bieden aan andere gemeenten in Nederland.

Scholen enthousiast

De drie scholen uit de Dronenwijk in Bodegraven zijn enthousiast over het pilotproject. Om deze reden werken ze graag mee aan het officiële startmoment. De volgende groepen zijn erbij aanwezig: groep 7 van de Verhoeff-Rollmanschool, groep 7 van de Prinses Beatrixschool en de groep verkeersbrigadiers van de Willibrord/Milandschool uit Bodegraven.