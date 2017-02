Verdachten verspreiden anti-homoflyer vervolgd

Het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam vervolgt drie mannen die ervan worden verdacht in november 2016 in Amsterdam flyers te hebben verspreid die discriminerende teksten over homoseksuelen bevatten. Het OM zal de verdachten vervolgen voor groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en het verspreiden van discriminerende uitingen.