Nieuwe aanhouding in onderzoek dood Jsesse Boerenveen

In het onderzoek naar de gijzeling en dood van Jsesse Boerenveen heeft de politie dinsdag een vijfde verdachte aangehouden. Volgens Het Parool gaat het om de 46-jarige Jeffrey K. die eigenaar is van de garage waar Boerenveen is vastgehouden en mishandeld.

Boerenveen werd op 1 december vorig jaar gegijzeld door twee mannen en een vrouw. Bij hen zou hij een schuld hebben van enkele duizenden euro’s. Terwijl die werd gegijzeld in een garage in Wormerveer is er een video gemaakt waarop een angstige Boerenveen te zien is die wordt mishandeld.

Bij het treinstation Almere-muziekwijk is door een kennis van Boerenveen nog geprobeerd heeft te bemiddelen. Toen dit op niets uitliep is Boerenveen met een Chrysler Voyager naar een strandje in Almere Haven gebracht. Hier werd hij om het leven gebracht en in het water gegooid. De politie liet eerder al weten in Opsporing Verzocht dat het niet voor de hand licht dat Boerenveen zelf het water is ingegaan omdat hij niet kon zwemmen.

Op 22 december werd het lichaam van Boerenveen gevonden in het Gooimeer. Hierna volgde vier aanhoudingen. Dinsdag is hier een vijfde aanhouding bijgekomen.