Dakbrand op terrein Radboud Universiteit

Een woordvoerder laat weten dat de brand is ontstaan in een koeltoren op het dak van het gebouw. Hier zouden werkzaamheden zijn geweest. Of dit tot de brand heeft geleid is nog niet bekend.

De brandweer had het vuur omstreeks 12.55 uur onder controle. Uit veiligheidsoverweging moesten alle studenten, docenten en medewerkers het pand verlaten. Omstreeks 13.15 uur mocht men weer naar binnen, met uitzondering van de negende etage.