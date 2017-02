Celstraffen voor seksuele uitbuiting van twee minderjarigen

Twee 20-jarige mannen uit Bilthoven en Zeist zijn veroordeeld tot respectievelijk 36 en 32 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de mannen twee minderjarige meisjes in de prostitutie brachten en hen financieel hebben uitgebuit in 2015 en 2016.

Weggelopen van ouders

Beide slachtoffers zijn zonder dat hun ouders het wisten van huis weggegaan en met de 20-jarige man uit Bilthoven meegegaan. Vervolgens zijn zij op verschillende locaties ondergebracht en hebben zij seksuele handelingen verricht tegen betaling. De rechtbank oordeelt dat de twee mannen allebei betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de uitbuiting.

Films en foto’s

De 20-jarige man uit Zeist heeft seks gehad met een van de meisjes en haar gefilmd terwijl zij seks had met een vriend van hem. Ook had hij erotisch getinte foto’s van haar in een advertentie op internet geplaatst. De 20-jarige man uit Bilthoven is vrijgesproken van deze feiten.

Contactverbod

De rechtbank neemt bij het opleggen van de straf mee dat het gaat om jonge verdachten met een vrijwel blanco strafblad. Beide mannen hebben geen inzicht gegeven in hun handelen. De voorwaardelijke straf van 10 maanden wordt gekoppeld aan een proeftijd van 5 jaar en contactverbod met de slachtoffers