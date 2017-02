Agenten niet vervolgd voor schieten op vluchtende auto

De rechtbank spreekt twee politieagenten vrij van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Tijdens een achtervolging met hoge snelheid heeft één van deze agenten op 6 juli 2013 in opdracht van de andere agent vanuit hun rijdende voertuig vijf maal geschoten op de achterband van een vluchtende personenauto. Een derde politieagent is ontslagen van alle rechtsvervolging in verband met noodweer.

De rechtbank acht niet bewezen dat het opzet van de politieagenten was gericht op de dood van de bestuurder van de auto of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan die bestuurder. Meer in het bijzonder acht de rechtbank in deze specifieke situatie niet bewezen dat het schieten op de achterband de aanmerkelijke kans in het leven heeft geroepen dat de bestuurder van de auto door de afgevuurde kogels zou worden geraakt of de auto ten gevolge van die kogels zou verongelukken.

Oscar Dros, politiechef Eenheid Noord-Nederland: ‘Het feit dat de collega’s niet zijn veroordeeld, leidt tot enorme opluchting en blijdschap. Zij hebben lange tijd in onzekerheid gezeten. Dit was een hele zware periode voor deze agenten en hun familie.’