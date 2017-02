EOD ruimt in Breda aangetroffen explosief, man (49) aangehouden

Dinsdagmiddag heeft de politie een 49-jarige man in een woonwijk in Breda aangehouden. 'De man waarschuwde de politie dat hij zichzelf iets wilde aandoen en daarbij gebruik zou maken van explosief materiaal dat in een auto zou liggen', meldt de politie dinsdag.