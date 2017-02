'Manische kapper' aangehouden na afknippen haar bij jonge vrouwen

Een 22-jarige man uit Helmond is dinsdagochtend door de politie in zijn woning aangehouden. 'De man wordt ervan verdacht dat hij op donderdag 2 februari 2017 bij een jonge vrouw een deel van het haar afknipte', meldt de politie dinsdag.

Bankje CS Eindhoven

De vrouw zat die donderdag op een bankje bij het centraal station in Eindhoven. Op een gegeven moment ontdekte zij dat een deel van haar haren op het bankje lag. Een onbekend iemand had een flink stuk afgeknipt. De vrouw deed aangifte en daarop werd door de politie een onderzoek opgestart.

Camerabeelden

Aan de hand van camerabeelden die rond het station gemaakt werden kreeg de politie de verdachte in beeld. Daarop bleek dat hij een oude bekende was. In juni 2015 werd hij al aangehouden in een winkel aan de Demer in Eindhoven.

Ook daar probeerde hij van diverse jonge vrouwen de haren af te knippen. In maart 2016 werd hij opnieuw aangehouden op de Helmondse kermis nadat hij daar hetzelfde probeerde bij een vrouw.

Andere slachtoffers

Gedurende het onderzoek naar het laatste incident werd duidelijk dat op 10 december 2016 bij het station in Eindhoven een soortgelijk incident had plaats gevonden. Ook toen ontdekte een jonge vrouw dat er een stuk haar was afgeknipt terwijl zij op een bankje zat. De man wordt inmiddels ook hiervan verdacht.

De politie sluit niet uit dat er naast deze twee vrouwen nog andere slachtoffers zijn die nooit aangifte hebben gedaan. Wij roepen hen op dat alsnog te doen. Dat kan door contact met ons op te nemen via 0900-8844 voor een afspraak of langs te gaan bij het dichtst bij zijnde politiebureau.

Aanhouding

Nadat de man herkend was kon de politie hem ook direct aanhouden. Dat gebeurde dus uiteindelijk dinsdagmorgen in zijn woning. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De man ontvangt al professionele hulp voor zijn problematiek.