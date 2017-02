Voormalig algemeen directeur COA krijgt werkstraf van 100 uur

Dinsdag is de voormalig algemeen directeur van het COA door het gerechtshof Den Haag veroordeeld voor valsheid in geschrift. 'Het Haagse hof heeft een werkstraf van 100 uur opgelegd', zo meldt het gerechtshof dinsdag.

Privégebruik dienstauto

In september 2011 is naar aanleiding van een nieuwsuitzending van de NOS ophef ontstaan rondom de persoon en het functioneren van deze directeur. Onder meer de hoogte van haar inkomen dat boven de ‘Balkenendenorm’ ligt en haar privégebruik van de dienstauto hebben de media gehaald.

Het hof acht bewezen dat de directeur in september 2011 aan haar secretaresse opdracht heeft gegeven om achteraf werkafspraken in haar digitale agenda te zetten die in werkelijkheid niet hadden plaatsgevonden. Daardoor kon privégebruik van de dienstauto worden gemaskeerd.