Vandaag ideale temperatuur voor rokjesdag

15 graden in het zuiden

Was de temperatuur dinsdag al lekker, woensdagochtend is er opnieuw veel ruimte voor de zon, maar in de middag en avond trekken er enkele wolkenvelden over. Mogelijk dat er in de avond zeer lokaal (lichte) regen valt. Het wordt zacht met maxima van 9°C in het waddengebied tot mogelijk 15°C in Zuid-Limburg. De zuidelijke wind is overwegend matig.