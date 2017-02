PvdA wil dat verbaal lastigvallen van vrouwen en homoseksuelen strafbaar wordt

Op die manier moet er een einde komen aan de praktijk dat vrouwen en homo’s in sommige straten stelselmatig worden geïntimideerd, zonder dat de daders daarvoor worden bestraft. Tweede kamerlid voor de PvdA Ahmed Marcouch dient woensdag hierover een initiatiefwet in. Dit meldt de PvdA woensdag op de website.

Marcouch

'Net zoals wij hen op de werkvloer beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag en zoals wij bij huiselijk geweld de daders vervolgen. We vragen vrouwen, mannen of kinderen niet om zichzelf te wapenen met een grote mond of een cursus zelfverdediging, maar we zeggen tegen hufters die zich schuldig maken aan intimiderend gedrag: je past je maar aan'.

'In sommige straten en wijken is seksuele intimidatie aan de orde van de dag. Vrouwen en homo’s worden bespuugd, uitgescholden, nagesist, geconfronteerd met seksuele gebaren en bestookt met ongewenste seksuele voorstellen. Ik krijg daar meerdere signalen over. Tijdens mijn gastlessen maatschappijleer bemerk ik veel gêne onder meisjes die geen aanstelster willen zijn, maar bekennen ’s avonds niet meer de straat op te willen. Seksuele intimidatie is ernstig. Vrouwen en meisjes worden onzeker, gaan bepaalde gebieden mijden of gaan zich anders kleden. Ze worden onvrij'.

'Uit meerdere onderzoeken blijkt dat vrouwen en anderen regelmatig slachtoffer worden van seksuele intimidatie. Op de website http://www.straatintimidatie.org/ hebben tot nu toe ruim 25.000 mensen getekend voor een burgerinitiatief tegen seksuele intimidatie op straat. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben het probleem inmiddels onderkend en zoeken naar mogelijkheden om maatregelen te nemen. Met ons wetsvoorstel staan gemeenten niet langer alleen in hun zoektocht. Zij kunnen vrouwen, homo’s en anderen straks beschermen en daders aanpakken met een beroep op het wetboek van Strafrecht', aldus Marcouch.