Man komt om het leven bij ongeval Waddinxveen

Bij een ernstig eenzijdig ongeval in Waddinxveen is een man om het leven gekomen. Dit meldt RTV West.

De auto raakte in de nacht van dinsdag op woensdag op de Tweede Bloksweg van de weg, raakte verschillende opstakels en kwam uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand.

In de auto zaten twee mannen. De tweede man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk, dat rond 05.00 uur plaatsvond kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.