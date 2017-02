OM onderzoekt noodbevel AZC Weert

Handhaven en herstellen openbare orde

Het bevel gold tussen 21 december 2016 en 2 januari 2017 voor 26 asielzoekers die in het AZC in Weert verbleven. Het noodbevel werd door de burgemeester uitgevaardigd voor het handhaven en herstellen van de openbare orde en veiligheid in Weert.

Hoorzitting

De groep jongemannen uit Noord-Afrikaanse landen mochten één uur per dag het AZC terrein verlaten en moesten zich driemaal per dag melden bij de beveiliging van het AZC. In het kader van het onderzoek wordt de burgemeester van Weert als getuige gehoord.