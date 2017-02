Pauw en Jinek 'doen' samen de Verkiezingen 2017

Jeroen Pauw en Eva Jinek gaan een unieke samenwerking aan in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 'Pauw & Jinek: De Verkiezingen!' Dit hebben de VARA en KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt.

Verslag van verkiezingsstrijd

'Van 27 februari tot en met 17 maart slaan Jeroen Pauw en Eva Jinek de handen ineen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. In 'Pauw & Jinek: De Verkiezingen' praten de presentatoren met alle politici, politiek commentatoren, prominenten en de belangrijkste gasten uit het nieuws over de lopende verkiezingsstrijd.

Verkiezingscircus en alle trucs

Een politiek café met de politici aan tafel en aan de bar, debatten tussen gasten, cabaret en livemuziek vanuit Amsterdam. 'Het verkiezingscircus en alle trucs die daarbij horen zijn de thema's van de uitzendingen. We praten niet alleen iedere dag met de politici, maar ook met de mensen die de verkiezingen van een afstandje kunnen beschouwen. Alle rumoer rondom de verkiezingen komt bij ons samen', laat Jeroen Pauw alvast weten.