Voetbalclub stuurt spelertjes weg omdat ze te weinig nieuwjaarslootjes verkochten

Eén van de voetballertjes had tien lootjes van 1 euro verkocht, maar was volgens de club verplicht om minimaal 25 lootjes te verkopen. Omdat de jongen 15 lootje ‘te weinig’ had verkocht. De club wilde dat hij 15 euro zou overmaken voor de lootjes die niet waren verkocht. De moeder van het voetballetje weigerde dit en vervolgens viel er een brief op de mat dat de jongen geroyeerd was van de club.

Volgens Omroep Brabant zijn er nog die jeugdspelertjes uit de club gezet omdat ze te weinig nieuwjaarslootjes hadden verkocht. In een reactie aan de regionale omroep laat bestuurslid Jeugdzaken van Bladella, Pim Lavrijsen, wten: ‘We hebben regels en daarop maken we geen uitzondering. Dat zou ook niet eerlijk zijn richting andere leden en ouders.’