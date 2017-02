Groot deel Kamer tekent motie voor aanpak Groninger gasgebied

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie getekend waarin staat dat de gaswinning in Groningen verder teruggebracht wordt en dat er een uitkoopregeling komt voor iedereen die het bevingsgebied wil verlaten.

Een aantal lijsttrekkers deden deze belofte al tijdens het Noordelijke lijsttrekkersdebat, maar hielden vandaag daad bij woord. VNL en politieke beweging Denk hebben de motie niet getekend.

De derde belofte die in de motie staat is dat gaswinner NAM, onderdeel van Shell, geen partij meer mag zijn in de afhandeling van bevingsschade.

De invulling van de motie verschilt nog per partij. Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks en de SP willen de gaskraan verder dichtdraaien van 24 miljard kuub nu naar 12 miljard kuub in 2021. D66 is iets voorzichtiger en laat zich eerst adviseren door toezichthouder SodM.