Grote brand bij varkenshouderij Mill

Bij een varkenshouderij aan de Zwaluwstraat in Mill is woensdag een grote brand uitgebroken.

Een woordvoerder van de brandweer zegt tegenover Omroep Brabant dat er op het terrein 2 schuren staan en één hiervan kan als verloren worden beschouwd. In één van de schuren zouden dieren staan. In welke schuur de biggen, varkens en koeien zitten is niet bekend.

Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving zijn uitgerukt om de uitslaande brand te bestrijden.