NAVO-ministers ontmoeten nieuwe Amerikaanse Defensieminister

De Defensieministers van de NAVO hebben vandaag in Brussel kennis gemaakt met de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis. Ze spraken onder meer over de hoogte van de Europese Defensie-uitgaven en de richting van het bondgenootschap in de toekomst.

De aanwezigheid van de NAVO in de Baltische staten kwam eveneens ter sprake. In Litouwen is de staf van een door Duitsland geleide battlegroup gearriveerd. In de staf zitten ook Nederlandse militairen. In de loop van maart volgen de overige Nederlandse militairen: een compagnie met eigen ondersteuning. Het gaat om ongeveer 250 militairen.

Minister Hennis gaf haar nieuwe Amerikaanse collega mee dat de Amerikaanse oproep tot meer 'burden sharing' zeer terecht is. "Niet zozeer omdat president Trump hierom vraagt , maar vooral omdat het overduidelijk gaat om onze eigen veiligheidsbelangen."

Ze riep de waarden en principes in herinnering zoals verwoord in the Atlantic Charter uit 1941, opgesteld door Roosevelt en Churchill. "Deze principes en waarden, onder meer die van een vrije wereld vormden de basis voor de huidige NAVO en staan tot op de dag van vandaag als een huis."