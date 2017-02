Fietser zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen

Een fietsster is woensdagmiddag onder een vrachtwagen terecht gekomen op de Aveling in Hoogvliet. Om het ambulancepersoneel te assisteren werd ook een traumteam opgeroepen.

Na enige tijd is het slachtoffer onder de vrachtwagen vandaan gehaald en is het ter plaatste eerst gestabiliseerd. Als gevolg van het ongeval was de Aveling afgesloten tussen de Oude Wal en de Digna Johannaweg. De gewonde vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.