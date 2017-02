Rechter wijst staakverbod voor werknemers Recticel af

Staking niet onrechtmatig

In de afgelopen maanden heeft het personeel 5 keer het werk neergelegd om daarmee hun looneis kracht bij te zetten. Recticel spande een kort geding aan om nieuwe stakingen te voorkomen.

Volgens de kortgedingrechter is de staking niet onrechtmatig, omdat in deze situatie het recht op staking bestaat en de door de rechtspraak ontwikkelde spelregels ten aanzien van stakingen niet tot een verbod of beperking moeten leiden.