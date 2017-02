Zeker 2000 varkens bij brand in Mill omgekomen

Bij een brand bij een varkenshouder in Mill zijn woensdagavond bij een brand zo'n 600 zeugen en 2.200 biggen om het leven gekomen.

De brand woedde in twee schuren van het agrarische bedrijf aan de Zwaluwstraat. De brandweer wist wel te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen.