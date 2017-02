Evacuatie om grote brand op autosloperij in Groningen

De brand woedde in een berg auto's op het terrein. Omdat er een hoogspanningsleiding over het terrein loopt, moest de brand anders worden bestreden dan gebruikelijk. Ten tijde van de brand moesten tientallen bewoners van een woonwagenkamp hun huis verlaten. Ook gasten van het Bastion Hotel in de buurt moesten ramen en deuren gesloten houden vanwege rook. Rond 04.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.