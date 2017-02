Ravage na wilde achtervolging in Vleuten

In Vleuten heeft een 19-jarige automobilist een ravage aangericht nadat hij voor de politie op de vlucht was geslagen. De vlucht eindigde tegen de geval van een woning.

Agenten wilden de Woerdenaar aanhouden, omdat hij veel te hard reed. Maar aan een stopteken gaf hij geen gehoor en ging er vandoor. In Vleuten werden snelheden gehaald van maar liefst 110 kilometer per uur. Op de Stationsstraat ging het mis. Daar raakte de op de vluchtgeslagen man twee paaltjes waardoor zijn voertuig werd gelanceerd. Via twee geparkeerde auto's kwam het voertuig tot stilstand tegen een gevel van een woning. Daar lag op de bank de bewoner te slapen. Niemand raakte gewond, maar de gevel van het huis is ontzet door de klap.