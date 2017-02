Spookrijder in België tot stoppen gebracht

Een spookrijder, die voor gevaarlijke situaties zorgde op de A58, is in België tot stoppen gebracht. De bestuurder, een bekende van de politie, is door de Belgische collega’s aangehouden.

Op donderdag om 00.50 uur kwam de melding binnen van een spookrijder. Er zou op de A58 vanaf Roosendaal een auto op de verkeerd rijbaan rijden in de richting van Breda. Verschillende politie-eenheden werden ingezet op de rijksweg om de spookrijder te traceren en tot stoppen te dwingen voordat er aanrijdingen gebeurde. De ingezette politieauto’s reden met zwaailicht op de A58 in de richting van Roosendaal.

Gevaarlijke situatie

Ter hoogte van Etten-Leur kon een politieauto, met zwaailicht aan, ternauwernood een aanrijding met de spookrijder voorkomen door gas bij te geven. Zo kon hij net voorbij een vrachtwagen schieten die hij op dat moment inhaalde voordat de spookrijder tegen hem aan reed. De spookrijder raakte wel de spiegel van een andere auto die achter hem reed. Niemand raakte gewond. De agent zag dat de spookrijder helemaal niet remde en gewoon met hoge snelheid door reed. Verschillende agenten zette de achtervolging in, aan de goede kant van de weg.

Tot stoppen gebracht

De snelheid liep op tot wel 180 km/u. Binnen korte tijd was de auto de Rijksweg A16 opgedraaid in de richting van België. De Belgische politie werd ingeseind en die zette de snelweg stil ter hoogte van Brecht(B). De auto omzeilde echter de blokkade en het stilstaand verkeer en nam daar de afslag. Een Nederlandse politieauto heeft de auto van de verdachte aangetikt zodat deze tot stoppen kwam. De bestuurder, een 29-jarige inwoner van Raamsdonksveer, is door de Belgische agenten aangehouden. De verdachte bleek te hebben gedronken en zal daar door de Belgische politie voor bekeurd worden. Hij zal in Nederland verhoord en vervolgd gaan worden voor de overtredingen die hij hier gepleegd heeft.