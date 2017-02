Zeven aanhoudingen na vondst drugs én geladen revolver

De politie heeft in een woning in Rotterdam-West 150 kilo versnijdingsmiddel gevonden. Daarnaast troffen agenten een aantal zakken cocaïne en heroïne aan én geladen revolver. Er zijn zeven personen aangehouden.

Agenten waren vrijdagavond 10 februari met een preventieffouilleeractie bezig, toen ze een auto zagen die ze wilden controleerden. Maar nog voordat ze dat konden doen, hield de auto stil voor een woning in de Coolhaven. Een man stapte uit, ging de woning binnen en stapte even later weer in de auto. Agenten gaven hem alsnog een stopteken en doorzochten het voertuig. Er bleek een vuilniszak met ongeveer 25 kilo versnijdingsmiddel in te liggen. De drie inzittenden werden aangehouden. Het gaat om Rotterdammers van 24, 31 en 38 jaar oud.

Na de controle van de auto, besloten de agenten ook de woning te doorzoeken. Daar stuitten ze onder andere op een mixkamer voor verdovende middelen. In de woning vonden verder ze twee kilo heroïne, 750 gram cocaïne, meer dan honderd kilo versnijdingsmiddel en een revolver met munitie. De drie in het pand aanwezige vrouwen werden aangehouden. Het gaat om twee Rotterdamse vrouwen van 19 en 46 jaar oud en een vrouw van 25 jaar oud uit Barendrecht. Tijdens het onderzoek kwam de 53-jarige hoofdbewoner binnen. Ook die werd gearresteerd.

De 53-jarige en 31-jarige verdachte zijn voorgeleid aan de Rechter Commissaris en in bewaring gesteld. De overige verdachten zijn inmiddels heengezonden.