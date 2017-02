Rechter geeft stakers bij Recticel gelijk

‘We mogen doorgaan met onze strijd bij Recticel voor een cao met een fatsoenlijke loonsverhoging.’ Dat zei bestuurder Fransien de Jong kort na het geding dat de Recticel-directie had aangespannen tegen de FNV. Recticel-medewerkers hebben de afgelopen maanden meermalen gestaakt voor een fatsoenlijke cao. Ze willen een loonsverhoging van 3%, maar Recticel biedt in zijn eindbod een schamele 0,6%.

De directie wilde verder staken verbieden. De rechter stak daar resoluut een stokje voor en wees alle vorderingen van Recticel af. De Jong: ‘Dit is een mooie uitspraak. De rechter erkent het stakingsrecht van werknemers en concludeert dat we ons netjes aan de regels hebben gehouden.’

FNV-advocaat Rudi ter Stege benadrukte in de rechtszaal dat partijen uitonderhandeld waren en dat de FNV een ultimatum heeft gesteld. Daarin was expliciet aangegeven dat er werkonderbrekingen en stakingen van kortere of langere duur kunnen plaatsvinden als Recticel niet zou ingaan op het ultimatum. Daarmee zijn de stakingen voldoende aangekondigd. De Jong: ‘Bovendien, Recticel kan natuurlijk niet van ons verlangen dat we zomaar de onderhandelingen weer openen. We zijn immers uitonderhandeld en hebben een ultimatum gesteld. Het eindbod kwam nota bene van de werkgever zelf.’

Helemaal niks

Recticel wilde in januari het cao-overleg hervatten. Daarbij deed het bedrijf een ander loonbod dan de schamele 0,6% per 1 januari 2016 uit het eindbod. De Jong: ‘Het nieuwe loonbod is per saldo nog lager, een meerjarige cao met een eenmalige uitkering van slechts 150 euro bruto in 2016 en ruim 1% vanaf 2017. Mensen zijn boos, ze voelen zich aan alle kanten beduveld. De directie moet echt met substantieel betere voorstellen komen nu. Beter vandaag dan morgen.’

De directie van Recticel klaagt over verliezen. ‘Maar een fors aantal divisies binnen Recticel Nederland maakt winst’, stelt De Jong. Het te laat leveren, dat Recticel ook aanvoerde in het kort geding, is geen gevolg van de staking maar speelde daarvoor al, zegt de FNV-bestuurder.​

Recticel

Recticel maakt schuimvullingen voor zitmeubelen, matrassen en lattenbodems, isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en andere producten voor industrieel en huishoudelijk gebruik. Recticel heeft in Nederland twee vestigingen, één in Kesteren met 300 medewerkers en één in Buren met vijftig medewerkers.